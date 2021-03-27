“Это реакция Путина”. Генерал Романенко объяснил эскалацию на Донбассе

Президент России Владимир Путин после неудачных попыток легитимизировать боевиков “ЛДНР” усилил военное давление на Украину. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” 26 марта заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, РФ хотела сделать боевиков стороной переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

“Мы видим, что в последнее время в Украине проходит мощная борьба в информационной сфере, экономической, социальной, с представителями пятой колонны. Ясно, что просто так к этому Путин относиться не может, поэтому наиболее влиятельным рычагом, которым он может воспользоваться, является военное давление”, – считает Романенко.

По его словам, из-за этого увеличивается интенсивность боевых действий.

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 20 марта заявил, что цель России – чтобы Украина вступила в прямые переговоры с квазигосударственными образованиями “ЛНР” и “ДНР”. Арестович подчеркнул, что Украина на это не пойдет.

26 марта в результате минометного обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиций операции ООС в районе поселка Шумы Донецкой области четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения.

По информации главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, есть высокая вероятность, что в районе поселка может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.

Из-за гибели военных украинская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе собрала экстренное внутреннее совещание.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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