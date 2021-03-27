Беларусь отстранили от участия в “Евровидении 2021”

В 2021 году Беларусь не будет участвовать в конкурсе “Евровидение 2021” из-за песни группы “Галасы ЗМеста”, которая должна была представлять страну. Об этом 26 марта заявил организатор конкурса Европейский вещательный союз.

Организаторы “Евровидения-2021” заявили, что 11 марта они предложили Беларуси изменить или отправить на конкурс другую песню, поскольку композиция группы Galasy ZMesta (“Галасы ЗМеста”) “Я научу тебя” имеет политический подтекст.

“Белтелерадиокомпания” представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки, говорится в сообщении.

“Новая заявка также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что конкурс не будет использован [в политических целях] и не нанесет вред репутации. Поскольку “Белтелерадиокомпания” не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе “Евровидение” в мае”, – отметили организаторы.

Песню, которую предложила “Белтелерадиокомпания”, выложило издание “СБ.Беларусь сегодня” в своем Telegram-канале.

Председатель “Белтелерадиокомпании” Иван Эйсмонт прокомментировал отстранение страныот участия в конкурсе, обращение опубликовано в Telegram-канале “ONT NEWS”.

“Решение о нашей дисквалификации – политически мотивировано, чего так не любит (мы-то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в Европейском вещательном союзе, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях”, – заявил он.

Эйсмонт отметил, что группа “Галасы ЗМеста” вошла в историю, а “Беларусь выиграла это Евровидение”.

О том, что коллектив будет представлять страну на “Евровидении 2021”, 9 марта сообщила “Белтелерадиокомпания”. В тот же день на YouTube-канале Eurovision Song Contest состоялась презентации композиции “Я научу тебя”. Сейчас видео недоступно.

В песнях “Галасы ЗМеста” косвенно или прямо критикуют лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и других участников протестного движения в Беларуси.

В 2020 году победителями белорусского национального отбора стала группа Val, но в сентябре того же года ее отстранили от конкурса.

В 2021 году “Евровидение” пройдет на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате.

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