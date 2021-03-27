Контейнеровоз в Суэцком канале ежедневно блокирует товаров почти на $10 млрд

Судно MV Ever Given компании Evergreen, севшее на мель в Суэцком канале, заблокировало проход 165 кораблям. Об этом 24 марта написало издание Lloyd’s List.

Заблокированы 41 балкер, 24 танкера, 33 контейнеровоза и 16 танкеров со сжиженным или нефтяным газом.

По оценкам издания, контейнеровоз блокирует проход товаров на $9,6 млрд ежедневно. В сутки через канал проходит более 50 судов.

Журнал оценивает ежедневный грузовой трафик по каналу в $5,1 млрд в западном направлении и в $4,5 млрд – в восточном.

По мнению вице-президента по цепочкам поставок и таможенной политике Национальной федерации розничной торговли Джона Гола, каждый день, который судно проводит в канале, увеличивает задержки для нормальных грузопотоков.

“Нет сомнений в том, что задержки затронут всю цепочку поставок и вызовут дополнительные проблемы”, – сказал Голд.

23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель в Суэцком канале. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти, сообщило агентство Reuters. В пробку в канале попали примерно 150 крупных контейнеровозов, танкеров и балкеров. 25 марта судоходство в канале остановили.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

Освобождение судна, по мнению экспертов, может занять несколько недель. 25 марта вокруг контейнеровоза начали углублять дно.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров.

Суэцкий канал – судоходный канал в Египте длиной 193 км, соединяющий Средиземное и Красное моря. Это один из важнейших торговых путей в мире, ежедневно через него проходит около 50 кораблей.

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