“Россия является стороной конфликта, а не посредником”. 47 стран ООН выразили поддержку суверенитета Украины

Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. Соответствующее совместное заявление 26 марта сделали 47 стран Генеральной Ассамблеей ООН по случаю седьмой годовщины принятия резолюции о территориальной целостности Украины, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

“Семь лет назад, 27 марта 2014 года, Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов государств – членов ООН приняла резолюцию 68/262 “Территориальная целостность Украины”. Этой резолюцией международное сообщество подтвердило четко и во весь голос свою полную преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, – говорится в сообщении.

В заявлении отметили, что несмотря на четкие требования Генассамблеи, Россия не остановила свою временную оккупацию Крыма, а наоборот, продолжает “дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове”.

По мнению стран, действия России вызвали беспокойство во всем мире, они противоречат международному праву, включая Устав ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. В заявлении рассказали, что попытки России узаконить попытку аннексии Крыма сейчас не признаны и не будут.

“Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые свидетельствуют о пренебрежении ею обязательствами, взятыми согласно Минским договоренностям. Мы подтверждаем свою поддержку усилиями нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником”, – подчеркнули в заявлении.

47 стран ООН призвали Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополя и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму.

“Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании международной Крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму”, – подчеркнули в заявлении.

Заявление сделали постоянные представительства Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Греции, Грузии, Дании, Эстонской Республики, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Княжества Лихтенштейн, Княжества Монако, Нидерландов, Коста-Рики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Республики Болгария, Республики Кипр, Республики Мальта, Республики Маршалловы острова, Республики Молдова, Республики Северная Македония, Республики Польша, Республики Словения, Республики Хорватия, Румынии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, Турции, Украины, Федеративных Штатов Микронезии, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехии, Черногории, Швеции и Японии при ООН.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил государства – члены ООН за “сильное совместное заявление в поддержку Украины”.

“Сейчас оно особенно важно. Четкое осуждение дестабилизирующих действий РФ на востоке Украины. Россия – сторона конфликта, а не посредник. Поддержка Крымской платформы”, – отметил он.

Вдячний державам-членам ООН за сильну спільну заяву на підтримку України. Нині вона особливо важлива. Чітке засудження дестабілізуючих дій РФ на сході України. Росія — сторона конфлікту, а не посередник. Підтримка Кримської платформи. Повний текст: https://t.co/AKAHKaztvQ

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2021

Генеральная Ассамблея в резолюции указала, что так называемый референдум о вхождении Крыма в состав России 16 марта 2014 года является незаконным, и призвала все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любые изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя на основе этого “референдума”.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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