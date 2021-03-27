Представлен новый процессор Snapdragon 780G

Новый процессор Snapdragon модели 780G представлен в компании Qualcomm. Как сообщил разработчик, устройство изготовлено по техпроцессу 5 нм. Кроме того, чип обеспечивает поддержку стандарта беспроводной передачи данных 5G.

По словам экспертов, процессор предназначается для установки в смартфоны средней ценовой категории. Всего он содержит восемь ядер. Два из них обеспечивают тактовую частоту 2,4 ГГц, остальные шесть – по 1,8 ГГц.

Модем 5G работает на частоте радиоволн 6 ГГц. Скорость передачи данных составляет 3,3 Гбит/с. Чуть больше получается у Wi-Fi шестого поколения, также получившего поддержку процессора – 3,6 Гбит/с. Специалисты уточняют что данное устройство отлично подойдет для запуска видеоигр.