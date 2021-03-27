 

Razer превращает маску в электронный гаджет

27.03.2021, 0:34, Новости дня
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В компании Razer сообщили о разработке новой защитной маски, которую превратили в электронное устройство. В частности, у нее теперь есть подсветка RGB, а также усилитель голоса.

Как пояснили специалисты, усилитель необходим для тех, кому неудобно разговаривать, не снимая защитную маску. Часто она глушит голос, и собеседник вас плохо слышит, уточняют разработчики. Поэтому усилитель не будет лишним.

Для того чтобы маска служила долго, для нее предусмотрели сменные фильтры. Наконец, подсветка играет декоративную роль. Впрочем, она делает видимой человека в темное время суток. С ней, например, безопаснее переходить дорогу. В комплекте с маской будут продавать зарядное устройство.



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