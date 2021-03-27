В Белоруссии отреагировали на отстранение от участия в Евровидении

Решение организаторов Евровидения не допустить Белоруссию до участия в конкурсе является позорным, заявили в Белтелерадиокомпании, которая является организатором национального отбора в Белоруссии.

«Мы подозревали, что войти на Евровидение с песней «Я научу тебя» – почти приговор. Но чтобы Европа испугалась песню про зайцев (скоро в эфире) выпустить на сцену – это окончательный и абсолютный позор. Друзья из ЕВС (Европейский вещательный союз), наблюдать за этим фарсом доставило нам искреннее удовольствие, и мы продолжим наше дело, пока вы в своих двойных стандартах не достигнете дна», – приводит текст сообщения Белтелерадиокомпании ТАСС.

Организатор национального отбора Евровидения в Белоруссии пообещал, что в ближайшее время раскроет подробности переписки с Европейским вещательным союзом (ЕВС).

Ранее Белоруссии отказали в участии в Евровидении под предлогом того, что новая представленная страной песня вновь не соответствует правилам конкурса. Напомним, в пятницу Белоруссия по требованию организаторов конкурса изменила песню для «Евровидения». Изначально планировалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в республике. 11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста. В первой песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».