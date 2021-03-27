Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме

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27.03.2021, 0:02, Новости дня
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Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова.

По сумме двух программ Анна Щербакова набрала 233,17 балла (81,00 + 152,17). Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46; 78,86+141,60), третьей – Александра Трусова (217,20; 64,82+152,38). Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве, передает ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российская сборная выступила на турнире как команда Федерации фигурного катания на коньках РФ (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В связи с выдающимся выступлением на чемпионате мира в Стокгольме россиянки сохранили максимальную квоту на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Для сохранения квоты сумма мест двух лучших фигуристок по итогам соревнований должна была быть равной или меньше 13. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме.



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