Остерегайтесь политики, стоящей за вакцинами из Китая и России, – предупреждает официальный представитель США

Дипломат говорит, что обе страны руководствуются только собственными интересами, а США – нет.

Published on Thursday, March 25, 2021

Вакцина Sinovac китайского производства прибыла в Мехико в начале этого месяца

Высокопоставленный чиновник Соединенных Штатов предупредил Мексику, чтобы она с осторожностью относилась к вакцинам против Covid-19, поставляемым Китаем и Россией, поскольку они руководствуются своими политическими интересами.

Хуан С. Гонсалес, главный дипломат по делам западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома, сказал газете Milenio, что за поставкой вакцин из этих стран могут стоять геополитические расчеты и особые интересы.

Мексика заключила сделку с Россией на закупку 24 миллионов доз вакцины Sputnik V и соглашения о покупке 35 миллионов доз у китайских компаний Sinovac Biotech и CanSino Biologics. Российская вакцина была разработана государственным исследовательским институтом, а китайские вакцины были разработаны частными компаниями.

На просьбу объяснить, почему Китай и Россия, похоже, больше заинтересованы в поставках вакцин в Мексику, чем Соединенные Штаты, которые на прошлой неделе объявили, что предоставят Мексике 2,5 миллиона доз AstraZeneca, Гонсалес ответил:

«Здесь есть большая разница. [С] их [стороны] – это дипломатия вакцин в обмен на политический капитал, в то время как для нас мотивацией является благополучие мексиканского народа ».

Гонсалес: Помощь США не сопровождается условиями.

Он также предупредил, что Китай и РФ могут не доставить все обещанные дозы.

По словам Гонсалеса, помощь США не сопровождается условиями. По его словам, наиболее важным с точки зрения правительства США является процветание и безопасность мексиканцев.

(Первая партия из 1,5 миллиона доз AstraZeneca из США прибудет в воскресенье, заявил в четверг министр иностранных дел Марсело Эбрард.)

Гонсалес также сказал, что, в отличие от других стран, Вашингтон уделяет большое внимание некоммерческому распространению вакцин на международном уровне.

«Мы, очевидно, сосредоточены на восстановлении [после пандемии] в Соединенных Штатах, но мы также сосредоточены на восстановлении во всем мире с упором на Латинскую Америку», – сказал он, добавив, что администрация Байдена пожертвовала 4 млрд долларов США. межправительственная инициатива Covax, направленная на обеспечение быстрого и справедливого доступа к вакцинам для всех стран.

В ответ на вопрос, почему мексиканскому правительству следует опасаться поставок вакцины из Китая и России, Гонсалес сказал:

«Я бы сказал, что мексиканцы должны решить, что в их интересах. Мы делаем ставку на то, что в будущем между Соединенными Штатами и Мексикой будет очень тесное сотрудничество. Мы ищем такие отношения с Мексикой, которые представляют взаимный интерес. Не тот, в котором мы пытаемся запугать, угрожать или получить выгоду для себя за счет мексиканского народа ».

Чиновник сказал, что он не может делать никаких заявлений о том, поставят ли Соединенные Штаты больше доз вакцины в Мексику сверх 2,5 миллионов, которые они уже взяли на себя, но заявил, что у правительства США есть «североамериканский план» по борьбе с пандемией. .

«… Это не просто вакцины, это медицинская система и то, как мы обмениваемся информацией, как мы разрабатываем вакцины, не сегодняшние, а завтрашние», – сказал Гонсалес, добавив, что правительство США также сотрудничает с мексиканским правительством по приграничным вопросам – чтобы можно было контролировать пандемию, «не жертвуя нашим экономическим сотрудничеством».

Он согласился с тем, что «здоровая Северная Америка» невозможна без борьбы с пандемией в Мексике, США и Канаде.

«Президент [Джо Байден], очевидно, пообещал американскому народу, что мы собираемся вакцинировать американцев [в первую очередь]. Как только мы это сделаем, основное внимание будет уделено тому, как мы можем помочь остальному миру бороться с этой пандемией, но весь этот разговор начинается в Северной Америке, и поэтому первое объявление о совместном использовании вакцин было сделано с Канадой и Мексикой», – сказал он. сказал.

Отвечая на замечания Гонсалеса в четверг, президент Лопес Обрадор сказал, что для получения вакцин против Covid-19 необходимо взаимодействовать со всеми странами, которые могут их поставлять.

Лопес Обрадор, который назвал президента РФ Владимира Путина «по-настоящему сердечным» после заключения в январе соглашения о поставках Sputnik V , заявил журналистам на своей утренней пресс-конференции в Кампече, что «всемирное братство должно преобладать над гегемонизмом» в вопросах, влияющих на здоровье людей.

«Когда дело доходит до получения вакцин для защиты людей, мы должны взаимодействовать со всеми и стремиться к солидарности и всеобщему братству», – сказал он.

Согласно данным, представленным Министерством здравоохранения в среду вечером, Мексика на данный момент получила чуть менее 9,76 миллиона доз вакцины, из которых около 4,55 миллиона, или 47% от общего количества, были произведены в Европе американской фармацевтической компанией Pfizer.

Sinovac поставил 3 миллиона доз, прибыло 940 470 доз CanSino, а в прошлом месяце в страну было доставлено 870 000 доз AstraZeneca, произведенных в Индии. На сегодняшний день прибыло только 400 000 из ожидаемых 24 миллионов доз “Спутник-V”.

По состоянию на ночь в среду в Мексике было введено 6,1 миллиона доз вакцины, в основном медицинским работникам и пожилым людям. Согласно системе отслеживания прививок The New York Times , 4,2% населения Мексики вакцинированы, а 0,4% полностью вакцинированы, что означает, что они получили обе необходимые дозы двухкомпонентной вакцины.

Source: Milenio (sp)