Навальный: Как-то Ходорковский сказал мне: “В тюрьме главное – не заболеть. Лечить никто не будет”. Познаю теперь эту истину сам

26 марта на странице российского оппозиционера Алексея Навального в Facebook опубликовали сообщение от имени политика, в котором он рассказывает о состоянии здоровья и отсутствии медицинской помощи в колонии.

“Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: “Там главное – не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь – умрешь”. Эту же истину вам подтвердит любой зэк и обязательно добавит историю из личного опыта. Как у кого-то в камере воспалился аппендицит, он два дня корчился от боли и умолял отвезти его в больницу, а увезли тогда, когда стал зеленый и начал терять сознание. Вот познаю теперь эту истину сам”, – написал Навальный.

Политик отметил, что во время судебных заседаний не мог сидеть из-за болей в спине.

“Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и “пеналах” в скрюченном виде. Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно – вылечат. А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: “Алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства”. Не дают”, – заявил оппозиционер.

Навальный пишет, что ему тяжело и очень больно вставать с кровати.

“Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать две таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю”, – рассказал он.

По словам Навального, у него отдельные участки правой ноги потеряли чувствительность: “Если обопрешься – просто упадешь”. Политик сыронизировал, что “это немного расстраивает”.

“С другой стороны, если жизнь дала лимоны, делай из них лимонад. Я уже представляю, как буду ходить по зоне со стильной тростью. Внутри которой, конечно, спрячу острый клинок. А может, с костылем. Его я смогу легко кидать, превратив в смертельное оружие. Но идеально – это деревянная нога. Вы помните мою метафору про тюрьму? Космическое путешествие. Так в этом случае я стану космическим пиратом! Согласитесь, это будет круто. Только вот не знаю, где достать пиратского попугая на плечо”, – добавил он.

https://www.facebook.com/navalny/posts/4237751212910596

Адвокаты Навального посетили его в ИК-2 в городе Покров Владимирской области 25 марта. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена. Жена Навального Юлия рассказала, что у адвокатов отобрали записку, в которой были упражнения со специальной гимнастикой, облегчающей боль.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Команда Навального уже объявила о запуске “большой политической кампании” по его освобождению. Одним из мероприятий этой кампании станет проведение большого митинга весной. Точную дату его проведения организаторы пообещали назвать, когда число ожидаемых участников достигнет не менее 0,5 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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