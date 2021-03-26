Степанов прогнозирует новый пик заболеваемости COVID-19. До 25 тыс. случаев в сутки

Украину ожидает третья волна эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в ближайшие две-три недели будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, количество новых случаев может вырасти до 25 тыс. в сутки.

“Третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который более агрессивен, так называемый “британский”. Он помолодел, более контагиозен, в три раза больше людей заражается при общении, уменьшен инкубационный период, изменена клиническая картина”, – отметил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что сейчас много тяжелых больных, это вызывает большое напряжение.

В Украине за сутки подтвердили 18 132 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 1 614 707 случаев коронавирусной инфекции, скончался 31 461 пациент с COVID-19, выздоровело 1 290 158 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

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