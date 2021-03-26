 

Железняк о конфликте в “Голосе”: Я бы не делал из этого апокалипсиса и не говорил бы о расколах

26.03.2021, 23:44, Новости дня
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Из парламентской фракции “Голос” не собираются никого исключать, заверил ее председатель Ярослав Железняк. Об этом он заявил в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 26 марта.

“В “Голосе” происходят определенные процессы, связанные в первую очередь с ростом. Так произошло, что мы – молодая политическая сила, которая сначала была представлена 20 народными депутатами, а после местных выборов у нас увеличилось количество представительств, у нас сейчас около 400 депутатов, включая местных. Организация растет. Конечно, это всегда вызывает определенные “терки” внутри команды. Я бы точно не делал из этого апокалипсиса, не говорил бы о расколах, катастрофах и так далее”, – заявил политик.

По его словам, члены партии “идеологически точно остаются на тех основах, на которых пришли”.

“Точно настроены на выполнение программы, точно настроены на то, чтобы стоять на основаниях патриотизма, антикоррупции и выполнения изменений, которые мы обещали во время минимум двух предвыборных кампаний. Поэтому будем делать внутренний диалог, никто никого не исключает из фракции”, – сказал он.

22 марта нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований. 

“У нас мировоззренческие различия в вопросах развития партии и позиционирования. Например, руководство партии и фракции регистрирует законопроект, который снижает способность Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции проверять партийные финансы. Членам фракции его даже не показали”, – отмечал нардеп.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломие Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

В парламентскую фракцию “Голоса” входит 20 человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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