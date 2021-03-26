 

Цена на нефть выросла из-за севшего на мель контейнеровоза в Суэцком канале

26.03.2021, 23:44, Новости дня
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Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом может вызвать нехватку нефти на мировом рынке из-за задержек поставок. Об этом 26 марта написала “Экономическая правда”.

Согласно данным Markets Insider, цена на нефть Brent за день выросла на $2,8 до $64,63 за баррель (+ 4,53%).

Фьючерсы на нефть WTI выросли на $2,77 до $61,13 за баррель (+ 4,8%).

23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель в Суэцком канале. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти, сообщило агентство Reuters. В пробку в канале попали примерно 150 крупных контейнеровозов, танкеров и балкеров. 25 марта судоходство в канале остановили.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

Освобождение судна, по мнению экспертов, может занять несколько недель. 25 марта вокруг контейнеровоза начали углублять дно.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых суден в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров.

Суэцкий канал – судоходный канал в Египте длиной 193 км, соединяющий Средиземное и Красное моря. Это один из важнейших торговых путей в мире, ежедневно через него проходит около 50 кораблей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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