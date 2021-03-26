 

Сигналы, посылаемые мышцами во время стресса, защищают мозг от деменции

26.03.2021, 23:42, Новости дня
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Как взаимодействуют разные части тела? Ученые из Сент-Джуда изучают, как сигналы, посылаемые скелетными мышцами, влияют на мозг. Об этом сообщает портах Medicalxpress со ссылкой на результаты работы, опубликованные в журнале Cell Metabolism.

Команда исследовала плодовых мушек и передовые модели клеток мозга, называемые органоидами. Они сосредоточились на сигналах, которые посылают мышцы при стрессе. Исследователи обнаружили, что производство таких импульсов зависит от фермента Amyrel amylase и дисахарида мальтозы.

Ученые показали, что имитация сигналов стресса может защитить мозг и сетчатку от старения. Эти импульсы предотвращают накопление неправильно свернутых белковых соединений. Результаты показывают, что настройка передачи сигналов может потенциально помочь в борьбе с нейродегенеративными состояниями, такими как возрастная деменция и болезнь Альцгеймера.

«Мы обнаружили, что стрессовая реакция, индуцированная в мышцах, может повлиять не только на мускулатуру, но и способствует контролю качества белка в отдаленных тканях, таких как мозг и сетчатка глаза. Реакция на стресс защищает эти ткани от старения и развития старческого слабоумия, болезни Альцгеймера», — сказал Фабио Демонтис, автор исследования.



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