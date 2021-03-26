 

Ученые из Томска предлагают получать мазут из старых покрышек

26.03.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Томском политехническом университете сообщили о создании новой технологии переработки старых автомобильных покрышек. Ученые предлагают делать из них морозостойкий мазут.

Томские специалисты представили опытный образец установки для утилизации отработавших свой век шин. Резину перемалывают в порошок, а затем обрабатывают водяным паром. В результате происходит разложение материала, побочным продуктом которого становится жидкое топливо.

Самое главное – это возможность избавиться от старых шин, которые заполонили городские свалки, а также получить топливо, не замерзающее даже в самые сильные морозы. Оно загустевает только при температуре ниже минус пятьдесят градусов по Цельсию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился после аннексии

24.06 / Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

28.11 / Энтузиасты добрались до таинственного артефакта в пустыне штата Юта

27.02 / В НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников

21.09 / “Беларуськалий” сообщил о задержании рабочих

08.02 / Обновления для Windows 10 снова приносят проблемы

30.06 / Эксперты выяснили, какая пищевая добавка оказалась опасной для кишечника

24.06 / Премьер-министра Болгарии оштрафуют за нарушение масочного режима

30.07 / Автопортрет Рембрандта продали за рекордные $18,7 млн

28.10 / Китайский производитель смартфонов разработал новую систему геолокации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска