Ученые из Томска предлагают получать мазут из старых покрышек

В Томском политехническом университете сообщили о создании новой технологии переработки старых автомобильных покрышек. Ученые предлагают делать из них морозостойкий мазут.

Томские специалисты представили опытный образец установки для утилизации отработавших свой век шин. Резину перемалывают в порошок, а затем обрабатывают водяным паром. В результате происходит разложение материала, побочным продуктом которого становится жидкое топливо.

Самое главное – это возможность избавиться от старых шин, которые заполонили городские свалки, а также получить топливо, не замерзающее даже в самые сильные морозы. Оно загустевает только при температуре ниже минус пятьдесят градусов по Цельсию.