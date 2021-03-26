В работе Instagram произошел глобальный сбой

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В работе социальной сети Instagram на территории Соединенных Штатов и в ряде других стран в пятницу произошел сбой. Американские пользователи пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (71%), входом в соцсеть (15%), 12% не смогли зайти на сайт. Неполадки также возникли у жителей Великобритании, Канады и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше. Число жалоб из РФ также незначительно, передает ТАСС.

Напомним, 23 марта глобальный сбой произошел в работе поисковой системы Google. 19 марта пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.