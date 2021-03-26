Эксперт: В новом электоральном цикле есть все основания ожидать успешной деятельности ЦИК

«В новый состав Центризбиркома вошли люди с большим жизненным и профессиональным опытом, поэтому можно ожидать позитивный результат в плане содержательной и организационной деятельности ЦИК», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Оксана Гаман-Голутвина. В начале следующей недели ЦИК проведет первое совещание в обновленном составе.

«Успешность нового состава ЦИК во многом будет определяться профессиональным и жизненным опытом его участников. Многих из них я знаю на протяжении достаточно долгого времени», – рассказала президент Российской ассоциации политической науки, член-корреспондент РАН Оксана Гаман-Голутвина.

Прежде всего она отметила приход в комиссию декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова. «В этом назначении вижу позитивный знак сочетания академической традиции преподавания политологической науки и политической практики. Зачастую эти сферы существуют параллельно, мало пересекаются и часто проникнуты скептицизмом по отношению друг к другу. Нередко политики убеждены, что из политических штудий не почерпнут ничего ценного, а политологи порой ощущают себя обитателями башни из слоновой кости», – сказала эксперт.

По ее словам, Андрей Шутов, доктор исторических наук, профессор, много лет преподает политологию и на протяжении десяти лет является деканом факультета политологии МГУ, «но, кроме того, он располагает обширным опытом участия в избирательных кампаниях как политический технолог – за его плечами не одна электоральная кампания».

«Как член Общественной палаты РФ, могу поддержать вхождение в состав ЦИК Павла Викторовича Андреева, который на протяжении ряда лет руководил аппаратом палаты. Кроме того, он имеет опыт дипломатической службы (он работал в посольстве РФ в Великобритании), опыт политической журналистики, в том числе в качестве заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня». Такого рода многообразный опыт может дать весьма позитивный результат в плане содержательной и организационной деятельности нового состава ЦИК», – уверена Гаман-Голутвина.

Игорь Борисов хорошо известен экспертной аудитории – в 2007-2011 гг. он входил в состав ЦИК и зарекомендовал себя компетентным специалистом в области анализа, экспертизы, организации и контроля избирательного процесса. «Он много лет работает на стыке конституционного права и прикладного политического анализа. И самое главное – он входит в состав Совета по правам человека, что также символично для задач избирательной комиссии. В этом смысле он, очевидно, позитивная фигура в обновленном составе Центризбиркома», – отметила собеседник.

Что касается Натальи Будариной, то она «качественный и опытный электоральный юрист, компетентный в сфере избирательного законодательства, и эксперт в сфере правоприменительной практики». «Так что есть все основания ожидать успешной деятельности ЦИК в новом электоральном цикле», – подытожила Гаман-Голутвина.

В начале следующей недели Центризбирком проведет заседание в новом составе. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначает президентом, пять – Совет Федерации, еще пять выдвигает Госдума. Члены ЦИК избираются сроком на пять лет. Полномочия действующего состава комиссии завершаются 28 марта.

В президентский список, кроме действующего председателя Эллы Памфиловы, вошли Павел Андреев из Общественной палаты России, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. Таким образом, именно президент завершил формирование нового состава ЦИК.

Палаты парламента утвердили свои «пятерки» 17 марта. По квоте Госдумы в новый состав комиссии прошли: новый член Константин Мазуревский (от «Единой России»), действующие члены комиссии Антон Лопатин (от группы депутатов), Евгений Колюшин (КПРФ), Николай Левичев (СР), ЛДПР делегировала в ЦИК нового представителя – первого заместителя руководителя фракции Александра Курдюмова.

От верхней палаты в новый состав комиссии делегированы трое действующих членов – Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, а также двое новых – глава орловского облизбиркома Людмила Маркина и глава подмосковного Красногорска (бывшая глава Мособлизбиркома) Эльмира Хаймурзина.

На этой неделе Памфилова назвала главным итогом работы ЦИК за последние пять лет существенный рост доверия граждан к выборам и избирательной системе. «Честно говоря, мы гордимся этим, что нам удалось все сделать достойно. Самое главное, как мы оцениваем, главный итог нашей работы, кропотливой и в то же время системной, это то, что существенно выросло доверие наших граждан и к выборам, и к самой избирательной системе. Это дорогого стоит», – сказала Памфилова.