Мнение: Семенченко выходит на международный уровень

Семенченко выходит на международный уровень

История с задержанием легендарного афериста Семена Семенченко, который создал ЧВК имени себя любимого, достаточно наглядно продолжает карьеру этого персонажа, который всплыл во времена Русской весны, уже имея за плечами обильный шлейф криминальных и мошеннических историй. Могло так случиться, что Семенченко закрепился бы в Донецкой Народной Республике и даже изображал до сего дня борьбу с украинской агрессией против Донбасса. Но с этим не сложилось, и Семенченко, в миру Костя Гришин, пристроился к хунте, основав батальон «Донбасс», за время руководства которым Семенченко успел изрядно проредить его личный состав.

Уже в 2014-м году Семенченко обвиняли в мародерстве, воровстве гуманитарной помощи, различном мошенничестве и полной профнепригодности, что логично проистекало из того, что комбатом батальона «Донбасс» был обыкновенный мошенник. Конец его военной карьеры был закономерен – задавив насмерть ВСУшника и прикинувшись раненым, Семенченко убежал в тыловой госпиталь, откуда постил духоподъёмные посты в период разгрома ВСУ под Дебальцево, когда «Донбасс» пытался что-то сделать в районе Логвиново. Не случайно впоследствии многие из бывших подельников Семенченко по «Донбассу» всячески поносили «легендарного комбата» и всеми силами старались дать понять окружающим, что уж теперь Семенченко к «Донбассу» отношения не имеет.

В дальнейшем Семенченко нашел себя на рынке услуг «ветеранов АТО по вызову», который оказался весьма востребован украинскими олигархами для решения бизнес-вопросов, рейдерских захватов и защиты от конкурентов, так как и Порошенко, и Коломойский, и Ахметов быстро поняли, что банды «героев АТО» становятся неотъемлемой частью экономической «жизни» на Украине. Семенченко, будучи депутатом (что уже само по себе смешно), быстро встроился в эти схемы, получая деньги как от окружения Порошенко, так и от окружения Коломойского. При необходимости он мог изобразить на ТВ или на улице «лицо патриотического протеста».

Зенит славы «АТОшника по вызову» наступил в 2017-м году, когда Семенченко использовали для организации угольной блокады Донбасса. Через прикормленных волонтеров были заблокированы схемы поставки угля с территории ДНР и ЛНР на Украину через линию фронта. Эти схемы крышевали люди из окружения Порошенко, а также генералы из МВД и СБУ. Под прикрытием патриотических лозунгов и на деньги того же Коломойского была организована блокада, которая привела к фактическому обнулению данной схемы. Уголь с территории ДНР и ЛНР пошел в Россию, а затем кружным путем на Украину, уже под видом российского. То есть, де-факто уголь как шел на Украину, так и продолжал идти, ибо без него Украина сама себя обеспечить углем не может, а импорт дорогостоящего угля из Африки или еще откуда-нибудь решить проблему не в состоянии. Схема изменилась, и маржу стали снимать уже другие люди. Семенченко на этом определенно что-то заработал, продолжая усиленно изображать «патриотизм».

С 2017 по 2019 годы регулярно вспыхивали скандалы, связанные с Семенченко, на которые он реагировал криками про «политические преследования патриотов». Даже когда он выдвигал требования «арестовать российскую собственность на Украине», то это воспринималось как выполнение очередного олигархического заказа на отработку рейдерского захвата чьей-то собственности. Впрочем, когда пришла пора новых выборов, это ему не сильно помогло, и Семенченко пролетел мимо теплого места в Верховной раде. Крикливый «патриотизм героев АТО» стал куда как хуже продаваться. Тут-то и началась история «ЧВК имени Семенченко».

Пользуясь репутацией «героя АТО» и связями в карательных батальонах, Семенченко начал изображать из себя одного из руководителей перспективной украинской ЧВК, которая стремится выйти на африканский рынок. Как следует из формальных обвинений, Семенченко взяли за сугубо мошеннические действия – он кинул казахстанского коммерсанта, закупал нелегально оружие, завозил на Украину продукцию военного назначения из России и ДНР, поддерживал связи с околокриминальными кругами.

С одной стороны, все это может выглядеть как сугубо мошенническая схема, когда мутные личности используя остатки лопнувшего «патриотического пузыря», зарабатывали на создании видимости «приватизации войны», на деле просто кормясь на доверчивых деятелях через мутные схемы, без каких-то реальных возможностей выйти на реальный рынок ЧВК.

С другой стороны, эту историю подхватили СМИ, связанные с Порошенко, которые оттаптываются на Семенченко, памятуя его роль в «угольной блокаде Донбасса», которая оказалась столь неприятным сюрпризом для Порошенко. С другой стороны, дело ЧВК Семенченко используют для очевидной атаки на Зеленского, стремясь пристегнуть его к делу о предательстве в окружении Зеленского во время провала операции ГУР МОУ по заманиваю сотрудников ЧВК «Вагнер» через Белоруссию на Украину.

Против Семенченко используют тот факт, что он завозил военную продукцию, в частности запчасти для старых комплексов С-300, с территории России на Украину в обход российского и украинского законодательства. И это уже подают не как мошенничество, а как измену и связи с «агрессором». А если пристегнуть к этому историю ЧВК «Вагнер», то можно ударить по Зеленскому и его окружению, раскачивая тему «тайных связей с Россией по линии спецслужб».

Собственно, тянущийся скандал с обвинениями Зеленского и его окружения в предательстве, который дополнился угрожающим Зеленскому фильмом от «Беллингкет», заставляет Зеленского реагировать, чтобы превентивно отвести от себя удар и перевести стрелки с ЧВК «Вагнер» на Семенченко и его «коллег», тем более, что те позволили себе делать заявления о том, что в окружении Зеленского есть предатели, слившие информацию об операции ГУР МОУ в ФСБ.

Тут стоит напомнить, что в свое время схожие обвинения выдвигались в отношении Рубана, которого вместе с Савченко обвиняли в подготовке «минометного заговора» и завозе оружия с территории ДНР на Украину. Дело это, конечно, развалилось, так как все подобные трансграничные операции с оружием курировались спецслужбами. В случае с Рубаном замешано все то же ГУР МОУ, которое также противостояло «разоблачениям СБУ». Более чем вероятно, что полукриминальные или чисто криминальные схемы Семенченко служат лишь прикрытием для операций ГУР МОУ. Разумеется, тут возможны и чисто криминальные подтексты, так как СБУ обвиняет Семенченко и его подельников в том, что они закупали в России запчасти для С-300 по $30-50 тыс., а украинским заказчикам продавали их по $200 тыс. То есть, по сути, кидали заказчика. И тут еще вопрос, сами они это делали или же часть маржи шла откатом кураторам из ГУР МОУ, которые под видом борьбы за повышение обороноспособности тупо обкрадывали оборонные предприятия, продавая нелегально купленные детали по многократно завышенным ценам. Разумеется, есть вопросы и к российским «поставщикам», которые нелегально продавали запчасти на Украину – тут явно есть работа для ФСБ.

На основе подобных схем, которые обеспечивали поступление средств, а также имея крышу в спецслужбах, Семенченко и пытался изобразить серьезную ЧВК, которая должна была вклиниться на рынок услуг безопасности в Африке и на Ближнем Востоке, где действует все та же ЧВК «Вагнер». О каких-то серьезных контрактах ЧВК Семенченко неизвестно, есть лишь обрывки информации о том, что некоторых «героев АТО» отправляли работать в Восточную и Центральную Африку в небольших количествах. О каких-то масштабных операциях на уровне государств речь, конечно же, не шла.

Если бы ЧВК Семенченко пообтерлась на рынке, сохранила «крышу» по линии спецслужб и смогла уйти от сугубо мошеннических действий в сторону оказания услуг по безопасности, то достаточно велика вероятность, что незабвенный Костя Гришин вышел бы уже на международный уровень, что для простого афериста из Севастополя было бы серьезным достижением. Но, судя по всему, карьера украинского Эрика Принса была подбита на взлете, с одной стороны, банальный криминальный и мошеннический шлейф, а с другой стороны – столь неудобная для многих история с провалом операции по заманиванию на Украину бойцов ЧВК «Вагнер». История, которая в 2020-м году должна была стать небывалой перемогой ГУР МОУ и Зеленского, до сих пор являет собой генератор непрекращающейся зрады.

Впрочем, если помнить все зигзаги карьеры афериста Семенченко, не удивлюсь, если он переживет и эту историю с ЧВК и вновь всплывет на Украине с очередным великолепным проектом в том же неповторимом стиле, как регулярно всплывал Мавроди с новыми реинкарнациями МММ. Гришин, конечно, аферист калибром поменьше, но в масштабах Украины он уже практически легендарен.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/persony/semenchenko-vykhodit-na-mezhdunarodnyy-uroven/ – цинк

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