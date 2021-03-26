 

Минэкономики Украины объявило конкурс на должность руководителя “Укрспирта”

26.03.2021, 22:52, Новости дня
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины объявило конкурсный отбор на должность главы государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности “Укрспирт”. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В Минэкономики опубликовали перечень требований к кандидату на должность:

высшее образование, в частности, в таких областях, как финансы, экономика и управление;
профессиональные знания и навыки, соответствующие видам и особенностям деятельности предприятия;
опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
безупречная деловая репутация;
отсутствие судимостей за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке;
успешный опыт внедрения и оптимизации производственных и бизнес-процессов, построения системы управления;
свободное знание украинского и английского языков.

Документы для участия в конкурсе будут принимать до 18.00 9 апреля.

“Претендентами не могут быть подсанкционные лица, а также учредители, акционеры и члены наблюдательного совета предприятия. Преимуществом для кандидата называют опыт в области пищевой промышленности и работу в международных компаниях”, – говорится в сообщении.

Нынешний и.о. директора предприятия Сергей Блескун на своей странице в Facebook заявил, что приглашает всех, “кто чувствует в себе силы и возможность усилить конкуренцию”, принять участие в конкурсе.

“Не стесняться и подавать свои документы. Пусть выберут лучшего”, – заявил он.

Блескун не уточнил, намерен ли он участвовать в конкурсе на должность главы предприятия.

https://www.facebook.com/sergey.bleskun/posts/1910373625767082

В ноябре 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины решило объявить конкурсный отбор на должность главы госпредприятия “Укрспирт”. Блескун заявлял, что ждал объявления конкурса 13 месяцев.

Блескун назначен исполняющим обязанности директора “Укрспирта” 23 октября 2019 года. До него и.о. директора был Юрий Лучечко.

“Укрспирт” является крупнейшим производителем спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Общая производственная мощность госпредприятия – более 36 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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