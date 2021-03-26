 

В Одесской области застрелили предпринимателя

26.03.2021, 22:52, Новости дня
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26 марта в поселке Лиманское Одесской области произошла перестрелка, в результате которой был убит человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По информации полиции, еще один был ранен. Других подробностей правоохранители не сообщили.

Издание Думская со ссылкой на источник в полиции написало, что конфликт произошел из-за автомойки. Во время перестрелки погиб 39-летний предприниматель Александр Рожко, известный в криминальных кругах под кличкой Ляма.

“Бизнесмена застрелил 35-летний житель города Раздельная. Конфликт между ними вспыхнул из-за автомойки, на которую претендовал погибший”, – пишет “Думская”.

Издание отмечает, что Рожко несколько лет назад пытался захватить сельхозпредприятие “Колос” в селе Граденицы.

Правоохранители открыли уголовное прозводство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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