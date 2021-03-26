Кравчук: В Кремле не видят проекта “дорожной карты” по реализации Минских соглашений, потому что не хотят встречи в нормандском формате

Украина направила России проект “дорожной карты” по реализации Минских договоренностей, но в Кремле говорят, что не получали его. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 26 марта.

“Мы говорим о возможности принятия новой “дорожной карты”, но Россия почему-то заявляет, что она не видела проекта, хотя на самом деле проект такой “дорожной карты”, подготовленной Германией и Францией, к которому присоединилась Украина, есть, и его отправили в Кремль. Но почему-то они его не видят. Думаю, не видят потому, что не хотят собираться в нормандском формате. И в целом они (имею в виду Россию и ОРДЛО) хотят как можно агрессивнее действовать сегодня, сводя к минимуму возможные контакты людей, проживающих в неподконтрольных Украине регионах, с людьми, которые живут в Украине. То есть делается все, чтобы заблокировать наши шаги к миру и действовать в соответствии с концепцией, что “Украина не является говударством”, как заявил президент России очень давно, что она – “случайное государство и у нее нет будущего”, – заявил Кравчук.

Кравчук отметил, что “дорожная карта” – это “не какой-то абсолютно новый документ”.

“Там конкретизированы действия, они привязаны к конкретным датам и [есть] контроль за выполнением действий и Россией, и другим участниками этого процесса. Потому что, как вы знаете, Россия заявляет, что она не является стороной конфликта, а является наблюдателем или занимает какую-то интересную позицию, хотя, как вы знаете, главы МИД “Большой семерки”, которые недавно собрались, сделали заявление, что Россия является стороной конфликта. Это делают и другие международные организации, но почему-то Россия этого не слышит и не видит. Поэтому в документе, который называется “дорожной картой” и был передан на обсуждение, политические советники предложили конкретизацию этих вопросов, которые должны быть реализованы на практике”, – сказал он.

Он подчеркнул, что Украина действовала и будет действовать в рамках договоренностей, принятых в нормандском формате и на “миснкой” площадке.

Окончательное согласование “дорожной карты” по реализации Минских договоренностей, которая может появиться на основе немецко-французского проекта “Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений” с доработками Украины и РФ, должно происходить на уровне лидеров стран “Нормандской четверки”, говорил 24 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В то же время он отмечал, что у Украины нет возражений, чтобы в процессе ее разработки принимала участие ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ермак 9 марта сообщал, что есть конкретный план мирного завершения войны на Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, он “на столе” и стороны ждут ответа России. Он добавил, что неодобрение этого плана РФ будет означать, что Кремль не хочет прекращения войны и восстановления мира на Донбассе.

В министерстве иностранных дел РФ заявляли, что “первый раз слышат” о таком плане, а замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал документ “очередным мифом”.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш говорил, что Россия на начальном этапе разработки этих предложений заявила о невозможности “Нормандской четверки” вмешиваться в дела Украины.

Кравчук заявлял, что Россия должна утвердить направленные ей предложения по мирному плану завершения войны на Донбассе. Он был уверен, что президент РФ Владимир Путин подпишет мирный план по Донбассу.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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