 

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

26.03.2021, 22:48, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщило Associated Press.

Как отмечается в сообщении, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена, передает ТАСС.

США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

На прошлой неделе США заявили, что собираются «привлекать Россию к ответственности». После этого МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Госдепартаменте США заявили, что не намерены сглаживать углы в отношениях с Россией.



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