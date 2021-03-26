Режим чрезвычайной ситуации в Чехии продлили до 11 апреля

Палата депутатов парламента Чехии продлила действующий в республике режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии до 11 апреля.

За продление режима ЧС проголосовали 53 из 103 присутствовавших на заседании депутатов. Против высказались 34 парламентария. Между тем депутаты отказались поддержать просьбу правительства, настаивавшего на продлении режима ЧС на 30 дней, до 27 апреля. Против этого выступили партии оппозиции. Кабмин не располагает большинством голосов в 200-мандатной нижней палате высшего законодательного органа, передает ТАСС.

Эпидемиологическая обстановка в Чехии остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе (ЕС). За последние две недели страна в пересчете на число жителей переместилась в сообществе на второе место по новым случаям инфицирования коронавирусом, уступив первенство Эстонии. За прошедшие сутки медики выявили в Чехии 7853 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в республике за период пандемии превысило 1,5 млн человек, а число умерших с обнаруженным коронавирусом достигло 25639.

В прошлую пятницу Сенат Чехии запретил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике без одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Между тем в конце февраля президент Чехии Милош Земан лично попросил главу российского государства Владимира Путина предоставить Праге вакцину «Спутник V». В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины в ЕМА.

Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» лишь 1 марта. К этому времени жертвами коронавируса в Чехии стали более 20 тыс. человек, в стране было выявлено более 1,2 млн случаев коронавируса при населении около 10,5 млн человек. К началу февраля урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.