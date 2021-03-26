 

Музей космонавтики будет работать в особом режиме для московских школьников

26.03.2021, 22:46, Разное
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«В апреле мы открываем посещение экспозиции музея и выставки «Первый» для организованных школьных групп. Выставка «Первый» является центральным выставочным проектом музея в год 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос», – рассказала заместитель начальника Управления координации и подготовки научных кадров Департамента образования и науки города Москва Татьяна Иванова.

Центральными экспонатами выставки станут подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток» и скафандр «СК-1» Юрия Гагарина. По словам Ивановой, подготовка к проекту велась более двух лет, и в нем приняли участие более 30 партнеров со всей России, в том числе крупные и небольшие музеи, архивы и предприятия ракетно-космической отрасли.

С 13 апреля и до конца учебного года специально для московских школьников музей будет открываться на час раньше – в 9:00 – и будет закрыт к посещению кем бы то ни было до 11:00.

«В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями группы не смешиваются. То есть один класс – одна группа. Вход для групп разбит на временные интервалы, а маршрут закольцован. Таким образом, в одном зале не будет никого, кроме одного класса школьников», – пояснила Татьяна Иванова.

Посещение музея позволит школьникам познакомиться с главными научными исследованиями в области космонавтики и с профессиями ракетно-космической отрасли.



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