Мнение: Диверсия?

Третьи сутки парализован Суэцкий канал. Как сел на мель контейнеровоз, так канал и не работает. Компания Lloyd’s List подсчитала, что за час блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряет 400 миллионов долларов выручки. Стоимость товаров, которые везут в западном направлении, за день составляет более 5 миллиардов долларов, а тех, что везут на восток — более 4,5 миллиардов.

По обе стороны канала встали сотни судов…

Но вот что интересно, складывается впечатление, что в России довольны, что Суэцкий канал парализован. Дмитрий Рогозин разместил на своей странице Twitter фотографию, сделанную спутником «Канопус В» орбитальной группировки. Вроде бы безоценочный твит, но сколько гордости в этом сообщении, мол, мы сверху все видим…

Переживаю, как бы в мире не заподозрили, что это российские диверсанты надиверсантили и развернули контейнеровоз так, что он сел на мель и перекрыл Суэцкий канал….

Фотография контейнеровоза Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал отсюда

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