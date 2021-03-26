Они научат жить семьёй! – Личное мнение

Министерство народного просвещения решило заняться самой важной проблемой страны — семьями.

В новые российские учебники по обществознанию будет включён курс семьеведения. Это такая наука, чтобы семьи были приличными, отношения в них — крепкими, дети — здоровыми, и вообще.



Фото: Соцсети

Прямо со школьной скамьи детей начнут готовить в брак.

Чем же займётся так называемое семьеведение? Об этом рассказал глава экспертного совета профессор Данилов:

В учебниках будет рассказано о понятии брака и взаимоотношениях в семье в соответствии с Семейным кодексом. Будет написано о личных и имущественных правах и обязанностях родителей и детей и о том, какую поддержку государство оказывает семьям, а также о защите прав сирот.

Права и обязанности детей и родителей в учебнике рассматриваются не только с позиции закона, но и с точки зрения взаимоотношений поколений и нравственных отношений, которые сложились в российском обществе.Будет еще рассказано, как происходит социализация, какое место занимает семья в обществе и как с ним взаимодействует.

В общем, очередная чушь в неокрепшие детские головы.

Я внимательно всё посмотрела, но не заметила темы уважения личного пространства друг друга — этому детей учить видимо не планируют. Как не планируют и то, что брак — это по любви, а не свадьба, когда залетаешь, потрахавшись без контрацепции.

Ни слова о том, что домашние обязанности должны нести оба супруга. Что делать в случае насилия одного из супругов над другим? Этой темы тоже нет — да и зачем она, верно? Бьёт — значит, любит. Изменил? Пусть дарит подарочек.

Учебник будет — это как бы и хорошо даже. Окажутся ли дети, после изучения такого семьеведения, готовы к супружеской жизни? На мой взгляд, нет.

Деньги заплатят авторам. Типографии заработают тоже денег. Учитель с постным лицом расскажет «о поддержке государством семей» — даже боюсь предположить, что подразумевалось под этим.

На деле же, девочкам не объяснят в школе, что нужно себя уважать и работать самим, быть финансово независимыми, а не сосать за машинку или кроссовочки. А потом мы снова удивимся, почему бабы в Эскортограме сидят и задаются вопросом, что делать, чтобы их не лупил супруг. И все сделают вид, что не понимают, почему молодые люди так поразительно своим поведением и менталитетом похожи на представителей смутного времени.

Что, по-вашему, должно быть в школьных учебниках по семьеведению? Назовите три самых важных на ваш взгляд момента.

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