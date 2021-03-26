Мнение: Переселение бездомных в деревню, сбор мелочи у населения и налог на донаты

1. В комментариях иногда встречаются призывы к горожанам переселяться в деревню, ближе к природе. Тем более, что в сельском хозяйстве у нас полно рабочих мест. Проблема в том, что даже самые бедные и бездомные городские пролетарии вовсе не горят желанием отказываться от праздного образа жизни и ехать туда, где надо работать. О своём неудачном проекте по переселению бездомных в деревню напоминает читатель gaz_v_pol:

https://olegmakarenko.ru/2098870.html?thread=796084150#t796084150

В далёком 2009 году пытался сделать проект, помогать бездомным начать новую жизнь в деревне. Олег даже писал об этом, но вряд ли многие из сегодняшних читателей помнят, продублирую:

https://olegmakarenko.ru/202792.html

«В деревне Сяргилахта Эссойльского сельского поселения Республики Карелии стоят добротные дома, в которых ещё живут не совсем старые люди (а молодые все уехали, осев на маршруте Эссойла — Петрозаводск — Москва — Сан-Франциско). Часть домов сразу пригодна к проживанию, кое-где нужно по мелочи починить. Живёт в доме один человек, а кое-где и никого.

Местные испокон веков жили рыбой (рядом Сям-озеро) и собирательством (в сезон грибы и ягоды доступны и сегодня в большом количестве). Надо работать, но выжить там можно даже и без растениеводства (которое на севере невелико) и животноводства (хотя кое-где скот держат). Разговаривал со стариками — они по 5 детей вырастили, от голода никто не умирал и не умирает, хоть других доходов там нет.

На мой рассказ о бездомных в Москве реакция была единодушная — да без проблем, пусть приезжают — озеро могло прокормить под тысячу душ, а сейчас едва ли 70 живёт. Делать снасти научим, различать грибы и ягоды научим, заготавливать, чтобы не портилось (они особым образом в землю закладывают) научим — пусть едут. Отсутствие прописки/паспорта/гражданства — не проблема. Последние километры дорога грунтовая. Милиция в деревне не появляется.

Уточнив в Москве стоимость аренды автобуса в несезон, был приятно поражён. Думал человек 20 облагодетельствовать. Но не нашёл ни одного. Ни один из тех, с кем говорил, не пожелал обменять жизнь в теплотрассе, случайные заработки и благотворительные бутерброды на жизнь в деревне — в тепле и сытости, но с необходимостью вставать затемно. Рыба, она не благотворитель, подстраиваться под расписание спящих не будет.

Некоторые выдвигали объяснения. Типичное: на Севере нужна тёплая обувь, а у меня драная. Ни одно из них не удалось преодолеть. То есть обувь-то купить удалось — но ни один из троих больше ни разу не пришёл. Там, кстати, дед отличные унты делал — надеюсь, он жив ещё. Несколько товарищей (декларируя желание) объясняли невозможность тем, что у одного правая рука плохо двигается и грести не сможет, у другого что-то с ногами, ходит с палочкой и т.д. Я специально переговорил и получил заверения, что помогут и таким — есть большая и кропотливая работа по ремонту подвижного состава лодок и саней, изготовлению снастей, сортировке и обработке выловленной рыбы и т.д. Твёрдо обещал, что защита от голода и холода гарантируется любому, готовому работать — а если вдруг окажется реальный голод или холод, обещал, что привезу назад в Москву за свой счёт. Все эти люди тоже больше ни разу не появились. В общем, я потерпел полное фиаско, не нашлось ни одного желающего.

Это навело на глубокие размышления (вообще, ценность поражений для личностного роста выше, чем побед). Поискав в Интернете, нашёл книгу Льва Толстого о русском крестьянстве. Он описывает аналогичный опыт в 1898 году. Он пришёл в дом терпимости, прослышав, что там много людей находятся в тяжёлом положении, и всё, что им надо — либо купить украденный набор инструментов, либо взять в аренду хороший костюм и побриться, чтобы показаться в хорошем виде известному лицу и т.д. У Льва Николаевича возможности были больше, чем у меня — он попытался помочь сотням людей (дав им требуемое). Результат тот же — не было ни одного, которому помощь пошла бы впрок. Хорошая одежда лучше, чем рваная — но никто из них жизнь не сменил».

2. Судя по многочисленным рассказам, многие граждане практически прекратили пользоваться монетами и начали даже забывать, как они выглядят. Этот процесс идёт уже давно, но особенно его подстегнула эпидемия в прошлом году. Тем не менее, у других граждан, напротив, накопились большие объёмы мелочи, от которых теперь стало не так-то просто избавиться. Эту проблему пытается решить Центробанк:

https://lenta.ru/news/2021/03/24/moneta/

Банк России планирует начать эксперимент со сбором монет у населения с помощью специальных автоматов. Об этом сообщает «Российская газета».

Комиссии за прием монет не будет, либо она окажется минимальной. Пилотный запуск проекта пройдет в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возврата монеты из обращения. В ЦБ также рассказали, что из-за отсутствия необходимого оборудования для реализации эксперимента регулятор привлечет технологического партнера. В дальнейшем планируется расширить применение аппаратов.

По информации издания, в 2020 году Банк России выпустил более 1,3 миллиарда монет — по девять на каждого жителя страны. Это обошлось регулятору в 3,8 миллиарда рублей. Во время пандемии процент монет, вернувшихся в кассы, снизился до 46, в 2019 году этот показатель составлял 63 процента. В «Основных направлениях развития наличного денежного обращения» ЦБ говорится, что торговые предприятия все чаще отказываются принимать монету от населения, чтобы сократить расходы на пересчет и инкассацию.

3. Заработки стримеров хотят обложить налогами. Идею подали так называемые треш-стримеры:

https://lenta.ru/news/2021/03/19/donatu/

Российские власти задумались о введении очередного налога. На этот раз речь идет о донатах для стримеров. О готовящихся изменениях рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает ТАСС.

Сенатор уточнил, что таким образом власти хотят перекрыть поток денег для треш-стримеров. «В настоящее время те деньги, которые получают треш-стримеры, оформляются как пожертвования, а пожертвования в РФ не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определенных видеоуслуг», — поинтересовался он. По словам Пушкова, ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят свои предложения, чтобы внести изменения в законодательство.

Очевидно, если Ютуб и Твич не будут запрещены, российские власти, по крайней мере, постараются сделать так, чтобы максимум доходов от деятельности российских ютуберов и твичеров оставалось в России.