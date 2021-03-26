Как белорусы отпраздновали День Воли

Орущий Минск, броневики на улицах и автозаки для несогласных.

25 марта белорусы празднуют День Воли. В 1918 году в этот день была провозглашена независимость Белорусской Народной республики (БНР). Официальным языком БНР был назван белорусский, гербом — «Погоня», а флагом — бело-красно-белый.

Лукашенко этот праздник терпеть не может.

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Несколько лет назад, отвечая на вопрос о 25 марта, он заявил, что пока он президент, государственным праздником День Воли не будет.

За бело-красно-белую символику белорусов избивают, арестовывают, штрафуют.

Впервые ОМОН на празднующих День Воли белорусов Лукашенко спустил еще в 1996 году. Тогда участники акции направились к Белтелерадиокомпании — хотели выйти в прямой эфир. Об этом в своем репортаже рассказывал Павел Шеремет. В списке задержанных тогда оказались сотни людей, многих жестоко избили.

В следующие 25 лет белорусские силовики с пристрастием оттачивали навыки жестоких разгонов на День Воли. А белорусы все равно выходили на улицы.

Задержания в Минске 25 марта 2002 года. Фото: Виктор Толочко / ИТАР-ТАСС

Пару раз, правда, Мингорисполком все же разрешал эти акции, вот только места для празднования выбирал самые нелепые — на узеньких улочках, в отдаленных от центра парках. Исключением стал только 2018 год — столетие провозглашения БНР. Тогда после активных «Маршей нетунеядцев» власти демонстративно дали послабление и разрешили митинг и концерт. Правда, тех, кто уклонялся от разрешенного маршрута, все равно били и арестовывали.

«С августа прошлого года День Воли у белорусов — каждый день»

Дня Воли в 2021 году белорусы ждали, как никогда раньше. Для сотен тысяч людей праздник в этом году стал символом старта обратного отсчета — началом второй, и как мечтают белорусы, финальной волны протестов против Лукашенко.

— Понятно, что всех, кто сегодня выйдет на улицу с флагами или организованной колонной, назовут преступниками, отметелят дубинками и бросят на сутки, — писали с самого утра 25 марта белорусы в соцсетях. — Не доставляйте Лукашенко и ОМОНу такой радости, он уже приготовил своих псов. Ждет только удобного момента, чтобы сказать «фас». Давайте сегодня просто выйдем на улицы погулять и с этого дня начнем дожимать режим.

Утро началось с сообщений о задержаниях и обысках активистов и журналистов. Тут же белорусы начали рассказывать в социальных сетях, как накануне с угрозами увольнения их не пускали в отгулы на 25 марта, а из провинции даже в командировки в Минск не отпускали. Местами доходило до смешного — в некоторых вузах сотрудники деканата лично снимали с окон ручки, чтобы студенты не вывесили бело-красно-белые ленточки и флаги.

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Зато они появились на деревьях, окнах и фасадах домов, на столбах, в проезжающих по главным проспектам Минска машинах.

— Жыве Беларусь! — говорит с улыбкой, проходя мимо столика в кафе, одна посетительница другой.

— Жыве вечна, — улыбается та в ответ. Свои своих узнают. Особенно женщины. По красной помаде, маске, юбке, пальто, шарфику и просто улыбке на лице — в этом году с Днем Воли белорусы поздравляли друг друга, как с Новым годом.

— Не боитесь, что в таком наряде вас быстро рассекретят и заметут? — интересуюсь осторожно у одной из них.

— Посмотрите на минские улицы. Во что они превратились? Оцепления, ограждения, вокруг тихари, ОМОН… Людям страшно ходить по улицам, — эмоционально объясняет гражданка причину своего выхода в город сегодня. — Очевидно одно — Лукашенко так сильно боится своего же народа, что готов вступить с ним в войну. Все, что мы видим с его стороны в последние полгода, — это отчаянные попытки бороться с людьми, их волей, с проявлением всего нашего, национального, с языком, гербом, историей. Долго он так продолжать не сможет. Он как раненый зверь сейчас. Белорусы уже не успокоятся. Да у нас с августа прошлого года каждый день — День Воли! Мы боремся, вывешиваем флаги, многие ради свободы сидят в тюрьмах, многие продолжают выходить на улицы. Мы не можем опустить руки. Искренне верю, что это наш финальный совместный рывок против режима Лукашенко.

Многие, правда, 25 марта на улицу в Минске выходить боялись. Накануне известная среди белорусов инициатива BYPOL, объединяющая бывших силовиков, сообщила, ссылаясь на инсайдерскую информацию: «25 марта «белорусская хунта» планирует теракт. Несчастному «политическому пролетариату» это необходимо для введения в стране чрезвычайного положения».

Сообщалось, что взрыв планируется в одном из зданий МВД. С самого утра 25 марта многие люди боялись ходить возле административных зданий и пользоваться общественным транспортом. Увидев подозрительные пакеты или предметы, тут же сообщали о возможной опасности. По этой же причине «заминированными» с самого утра в Беларуси оказались несколько школ.

«Вам осталось недолго!»

Уже после обеда Минск больше стал походить на место военных событий. В город въехала спецтехника, над Минском летал военный самолет, по городу стали ходить усиленные патрули милиции. Появились и первые провокаторы — разодетые в бело-красную одежду люди приставали к прохожим и бесцеремонно наклеивали им на одежду дурацкие наклейки. К счастью, на подобное белорусы давно не ведутся. Спокойно обходили клоунов стороной.

Техника у станции метро «Пушкинская». Фото: TUT.BY

К 7 часам вечера Минск загудел, а потом заорал. На центральных проспектах столицы практически остановилось движение. Машины сигналили, людей на улицах города стало действительно много.

Перекрытие движения в центре Минска, 25 марта. Фото: TUT.BY

Журналистов, пытающихся запечатлеть происходящее, тут же хватает ОМОН. Некоторых прохожих в черные «бусы» затаскивают без видимых на то причин. Минчане сообщают, что военная техника стоит не только в центре Минска, но и в спальных районах. В самых людных районах Минска перекрывают движение. У некоторых станций метро начинаются зачистки. Парень в парке Горького в центре Минска стоит на краю парапета в окружении людей в балаклавах, готовясь прыгнуть в реку, лишь бы не попасть им в руки.

Минск. Человек в парке Горького стоит на краю парапета, на берегу — люди в балаклавах. Фото: TUT.BY

В областных городах — похожая ситуация. Задержания, аресты, обыски. Весь тот кошмар, в котором белорусы живут уже больше полугода, кажется, после небольшого зимнего перерыва снова возвращается на белорусские улицы.

— Вам осталось недолго, — глядя на солдафонов в оцеплении в центре Минска, громко выкрикивает мужчина.

В ответ тишина. Кто-то из прохожих на всякий случай отводит мужчину в сторону.

В ближайшие дни белорусы планируют вернуться на улицы города и возобновить акции протеста.

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