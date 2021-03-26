Мнение: С помощью всемогущего бога…

Хуситы озвучили детали недавней масштабной операции против Саудовской Аравии с массированным применением дронов и баллистических ракет:

Официальный представитель Йеменских вооруженных сил бригадный генерал Яхья ас-Сари описал детали недавней операции движения «Ансар Аллах» против позиций саудовской коалиции в Саудовской Аравии .Бригадный генерал Яхья ас-Сари заявил:

«На седьмом году сопротивления, с помощью Всемогущего Бога, в совместной военной операции (операция «День национального сопротивления») с 18 беспилотными летательными аппаратами и 8 баллистическими ракетами, военные и жизненно важные объекты принадлежащие нашему саудовскому врагу были поражены.

А именно, были поражены объекты Saudi Aramco в Раас-Танура, Рабиге, Янбу, Джизане и на базе короля Абдул-Азиза в Даммаме с помощью 12 БПЛА Sammad-3 и 8 баллистических ракет Zulfaqar, Badr и Saeer. Кроме того, мы атаковали и другие военные объекты в Наджране и Асире используя 6 дронов Qasef 2k.

С помощью Всемогущего Бога эта операция прошла успешно. Мы предупреждаем агрессора и преступного врага о последствиях продолжения вражды и осады народа Йемена с верой и мудростью. Мы также подчеркиваем готовность к более интенсивным военным действиям в будущем».

https://english.iswnews.com/18048/statement-by-brig-gen-yahya-al-sari-regarding-ansarallah-extensive-missile-and-drone-attack-on-saudi-arabia/ – цинк

Всемогущий бог тут разумеется не при чем, успехи хуситов в этом направлении обеспечивают достижения иранского ВПК в ракето и дроностроении, которыми хуситы активно пользуются с 2017-2018-го годов. Фактически, "Ансар Аллах" используют достижения страны, которая уверенно находится в топ-10 мировых лидеров по производству современных ракет и дронов. И результаты этого противоборства против современных американских ЗРК достаточно наглядно показывают, какого уровня смог достигнуть Иран за последние годы.

1. В условиях тупика переговоров США и Ирана по ядерной сделке, а также при отсутствии готовности Саудовской Аравии идти на уступки Ирану и хуситам, атаки "Ансар Аллах" на Саудовскую Аравию очевидно будут нарастать, тем более, что силы и средства для этого есть, причем часть из них уже не нужно завозить из Ирана, так как производство части дронов и ракет налажено на территории самого Йемена.

2. Остановить эти атаки путем уничтожения пусковых позиций и заводов по производство ракет и дронов, Саудовская Аравия не может, так как значительная часть этой инфраструктуры находится в горных районах или подземных убежищах.

3. Средства ПВО, не могут на текущий момент обеспечить полную защиту от ракет и дронов хуситов. "Пэтриоты" объективно не справляются, поэтому саудиты ждут THAAD, "Железный купол" от евреев и зондируют почву на предмет покупки ЗРК у России.

4. Одна из крупнейших нефтяных компаний мира де-факто вынуждена существовать в условиях, когда значительная часть ее материальной инфраструктуры в Саудовской Аравии находится под перманентной угрозой уничтожения дронами и ракетами.

5. Как это остановить, хуситы давно озвучили – Саудовская Аравия должна прекратить авиаудары по городам Йемена и вывести войска из Йемена.

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