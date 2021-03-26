Лишь 8% украинцев ежедневно читают книги – Министерство культуры

Министерство культуры и информполитики Украины совместно с Украинским институтом книги 26 марта презентовали стратегию развития чтения на 2021–2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба МКИП.

В министерстве отметили, что лишь 8% украинцев ежедневно читают книги, в 2018 году этот показатель составлял 11%. 46% украинцев читают минимум раз в месяц. По данным Международной ассоциации издателей, 67% канадцев читают минимум раз в неделю, во Франции 60% регулярных читателей, в Исландии – 53%.

“Стратегия имеет целью создание экосистемы вокруг чтения, выгодных условий для издательств, книжных магазинов и всех представителей сферы. Она отталкивается от потребностей читателей, которые должны иметь доступ к широкому ассортименту легальной украинской литературы, электронной и бумажной”, – заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

В результате реализации стратегии ее авторы рассчитывают увеличить количество регулярных читателей среди взрослых с 46% до 51%, долю читателей, предпочитающих украинский язык, – с 32% до 40%. В министерстве предполагают к 2025 году сократить количество детей, которые не читают книги, с 18% до 15%.

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