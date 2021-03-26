Суд оштрафовал женщину, сын которой прогулял около 700 уроков

Червоноградский городской суд Львовской области признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей местную жительницу Марию Б., сын которой прогулял почти 700 уроков. Об этом сообщил Zaxid.net, ссылаясь на постановление суда.

В суде сообщили, что с сентября 2020-го до конца февраля 2021 года ученик Червоноградского учебно-воспитательного комплекса без уважительных причин прогулял 691 урок. В постановлении суда не указано, сколько лет школьнику, однако, согласно закону, малолетним считается ребенок, не достигшим 14 лет.

По информации издания, судья Неля Отчак признала виновной мать школьника и оштрафовала ее на 1,7 тыс. грн. Также с женщины взыскали 454 грн судебного сбора.

Мария Б. не первый привлекается к административной ответственности за сына. Ранее ее штрафовали за кражи сына, ложный вызов “скорой” и прогулы в школе, говорится в сообщении.

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