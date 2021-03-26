“Даже одна потерянная жизнь – это много”. Посол Великобритании призвала РФ прекратить обстрелы на Донбассе

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс 26 марта написала в Twitter, что с ужасом узнала о гибели четверых украинских военных в результате обстрела поселка Шумы в Донецкой области.

“Режим прекращения огня следует соблюдать. Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь – это уже много”, – подчеркнула дипломат.

З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя — це вже забагато.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 26, 2021

26 марта в результате минометного обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиций операции ООС в районе поселка Шумы Донецкой области четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения.

По информации главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, есть высокая вероятность, что в районе поселка может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.

Из-за гибели военных украинская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе собрала экстренное внутреннее совещание.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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