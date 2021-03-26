Сотрудники СБУ изъяли несколько партий нелегально добытого янтаря на более чем 11 млн грн

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность международной группировки, которая занималась контрабандой янтаря. Во время операции у злоумышленников изъяли почти 1,3 тыс. кг янтаря различных фракций и около 170 кг готовых изделий на более чем 11 млн грн. Об этом 26 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Документирование противоправной деятельности группы правоохранители начали в сентябре 2020 года.

Отмечается, что незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек семерых жителей Ровенской области, они скупали нелегально добытый янтарь. Для его вывоза за границу дельцы использовали маршруты через аэропорты “Борисполь” и “Львов”, а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.

Из части янтаря дельцы изготавливали ювелирные украшения на заказ для иностранцев. Для обработки камня использовали производственные мощности одного из частных предприятий области.

Фото: ssu.gov.ua

Кроме янтаря правоохранители изъяли технологическое оборудование для обработки камня, компьютерную технику и черновую бухгалтерию. Решается вопрос о сообщение подозрений участникам группировки.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

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