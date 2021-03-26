В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за выставленного портрета пособника нацистов

В Белоруссии возбудили уголовное дело после демонстрации на выставке портрета Евгения Жихаря, находившегося на службе у фашистов и участвовавшего в убийствах мирных жителей, сообщила генпрокуратура страны.

Выставка проходила 19 марта в городе Гродно, в частном учреждении «Центр городской жизни», руководителем которого является Павел Можейко, на ней демонстрировалась картина художника Алеся Пушкина, передает РИА «Новости» со ссылкой на генпрокуратуру Белоруссии.

«Согласно материалам дела, Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 года прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение девяти лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге», – отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что на выставке сам художник Алесь Пушкин характеризовал Жихаря «как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния».

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 130 УК Белоруссии, по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело против главы незарегистрированного в стране Союза поляков Анжелики Борис и ряда активистов этой организации из-за умышленных действий по разжиганию социальной вражды и реабилитации нацизма.