Полицейский сбил насмерть пешехода в центре Москвы

Сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил насмерть пешехода в Москве, после инцидента назначена служебная проверка, сообщили в столичном управлении МВД.

Трагедия произошла в пятницу в 20.20 на Кутузовском проспекте. Полицейский наехал на человека, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода рядом с близко едущим автомобилем, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что водитель принял все меры для остановки машины, однако уйти от столкновения с пешеходом ему не удалось. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В конце прошлого года полицейский сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье.

В сентябре 2020 года в Краснодаре полицейский сбил насмерть девушку на переходе и скрылся с места ДТП.