Путин поддержал проведение форумов для разработчиков искусственного интеллекта

Лавриченко отметила, что её удивляет и расстраивает эмиграция математиков и программистов из России. Девушка выразила уверенность, что их можно мотивировать на работу в России с помощью амбициозных проектов, таких как искусственный интеллект. Она добавила, что форумы для разработчиков также помогут начинающим специалистам.

Президент России Владимир Путин ответил, что власти страны поддерживают развитие искусственного интеллекта. Более того, у правительства есть программа по поддержке этой сферы. Он выразил надежду, что отечественные компании поддержат инициативу конкурсантки. Путин добавил, что свыше 130 российских разработчиков входят в высший мировой рейтинг, однако стране “есть куда стремиться”.

Ольга Лавриченко обратила внимание, что кафедрам, готовящим таких специалистов, не хватает коммерческого аспекта для баланса образования и бизнеса. Российский лидер в ответ заявил, что связывать экспертов в области искусственного интеллекта с компаниями – задача Минобрнауки. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заверил, что ведомство обязательно проработает данный вопрос.