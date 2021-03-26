Мнение: О страшной правде про русских женщин

Кто бы стал спорить, что русские женщины – из самых красивых в мире. Оборот «русская красавица» – вполне себе устоялся на международном уровне. В отличие, например, от французской красавицы. Или английской. Или немецкой.

Но сейчас не о поводе для национальной гордости речь.

Оказывается, красота русских женщин – это всего лишь… внешняя оболочка, скрывающая огромные внутренние проблемы. Их даже опытный мужской глаз не разглядит.

Но вот #статистика – знает всё.

Оказывается, русские женщины… чрезвычайно хрупки #здоровье­м. И на самом деле – они сосуд, исполненный болей и страданий.

Вот что показывает объективная картина.

Почти две трети русских женщин (61,5%) имеют состояние здоровья уровня так себе: «удовлетворительное» или хуже. Среди мужской части населения такое встречается только у половины.

Если вы думаете, что это – плоды разрушающего воздействия необустроенности и скученности российских городов, а в крестьянских семьях сплошь здоровый дух в здоровом теле, то нет. На селе жалуются на нездоровье 65,6% женщин против 60% горожанок. Среди мужчин таких задохликов – 48% в городах и 56% в сельской местности.

В общем, беречь надо русских женщин! Холить и лелеять…

И только один вопрос возникает. Если наш, российский, прекрасный пол такой болезненный и ранимый, то с чего же это именно русские мужики уходят из жизни в среднем на 10 лет раньше своих «нездоровых» ровесниц?

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