Мнение: О страшной правде про русских женщин
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Кто бы стал спорить, что русские женщины – из самых красивых в мире. Оборот «русская красавица» – вполне себе устоялся на международном уровне. В отличие, например, от французской красавицы. Или английской. Или немецкой.
Но сейчас не о поводе для национальной гордости речь.
Оказывается, красота русских женщин – это всего лишь… внешняя оболочка, скрывающая огромные внутренние проблемы. Их даже опытный мужской глаз не разглядит.
Но вот #статистика – знает всё.
Оказывается, русские женщины… чрезвычайно хрупки #здоровьем. И на самом деле – они сосуд, исполненный болей и страданий.
Вот что показывает объективная картина.
Почти две трети русских женщин (61,5%) имеют состояние здоровья уровня так себе: «удовлетворительное» или хуже. Среди мужской части населения такое встречается только у половины.
Если вы думаете, что это – плоды разрушающего воздействия необустроенности и скученности российских городов, а в крестьянских семьях сплошь здоровый дух в здоровом теле, то нет. На селе жалуются на нездоровье 65,6% женщин против 60% горожанок. Среди мужчин таких задохликов – 48% в городах и 56% в сельской местности.
В общем, беречь надо русских женщин! Холить и лелеять…
И только один вопрос возникает. Если наш, российский, прекрасный пол такой болезненный и ранимый, то с чего же это именно русские мужики уходят из жизни в среднем на 10 лет раньше своих «нездоровых» ровесниц?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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