Модный критик Голенька – Личное мнение

Став соведущей «Модного приговора», Оленька Бузова напала на героиню программы с критикой внешности.

Оля, так нельзя! Вот тебе — нельзя.



Фото: Соцсети

Бузовой ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, никогда от слова «совсем» нельзя критиковать внешность других баб.

Однако наша Голенька откровенно не умна, а потому этого не понимает.

Ну, что ж: объясню на пальцах, по пунктам, обстоятельно, доказательно и с картинками. Очень, на мой взгляд, весёлыми.



Начну с того, что процитирую Голеньку:

Я бы не сказала, что она шикарно выглядит, потому что одежда не подчеркивает ее достоинства, а подчеркивает недостатки. А цвет волос не сочетается с костюмом. Я бы с ней поработала. Даже ее походка, простите меня… Героиня, вы хоть плечи распрямите и несите себя помедленнее!



Посчитав, что женщина выглядит старовато, Бузова, начитавшись меня, посоветовала той похудеть:

Первое, с чего начинается молодость женщины, – это худоба. Когда женщина стройная, она сразу выглядит на минус 10 лет. Особенно, когда уже за 30.

Теперь я вам покажу героиню программы, которой 46 лет и которая является многодетной мамой. Она — в коллаже справа. Бузовой на фотографии в этом же коллаже — 31 год. Детей у неё нет, не было и, надеюсь, не будет.



Фото: Соцсети

Кто, по-вашему, выглядит приятнее и моложе?

Теперь, как я и обещала, докажу, почему Бузовой, в принципе, нельзя заикаться на тему внешности других женщин.

Начнём с подбородка: их у Голеньки — несколько.



Фото: Соцсети

Вот эта вялая сиська на том месте, где у красивых женщин — чёткий угол подбородка, забирает у Оленьки всякое право пускаться в какие бы то ни было рассуждения на тему молодости и красоты.

Дальше — птоз. У Бузовой он ярко выражен. Ярче — некуда.



Фото: Соцсети

Без фильтров и фотошопа её лицо выглядит тяжеловесным, грубым и совсем не молодым. Я бы сказала, что это лицо женщины, ведущей нездоровый образ жизни и пережившей менопаузу.

Впрочем, отсутствие отпечатка юности на лице — далеко не приговор. На свете полно пожилых, очаровательных женщин. Главная проблема лица Бузовой — это неприятное его, на мой взгляд, выражение.



Фото: Соцсети

Смеётся ли Оленька, обижается ли или просто разговаривает — всё это она проделывает с отталкивающим лично меня выражением лица.

Донельзя необаятельная женщина, просто донельзя!



Фото: Соцсети

Надеюсь я донесла до Оленьки, что ей стоит перестать играть в Лену Миро, а вернуться в привычное ей амплуа «светлого человечка», посылающего миру «лучики добра».

На другую позицию в отношении женщин она — с таким тяжёлым, грубым и неприятным лицом — просто не имеет права.

Согласны? Почему?

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