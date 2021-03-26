 

Польский эксперт – Вашингтон дал понять, что ждёт уступок по «Северному потоку — 2»

26.03.2021, 21:10, Новости дня
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«Решительное заявление» главы американской дипломатии Энтони Блинкена по поводу «Северного потока — 2» стало сигналом Берлину и Парижу, что в Вашингтоне ждут уступок, уверен польский эксперт Камиль Зайончковский. В беседе с Polskie Radio он прогнозирует, что если газопровод всё же достроят, то это станет настоящим камнем преткновения между США и Европой.


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«Президент Джо Байден считает, что «Северный поток — 2» — это плохая идея», — напомнил в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что проинформировал об этом главу немецкой дипломатии, и сообщил, что участие в строительстве газопровода находится под угрозой введения санкций США. После переговоров с министрами иностранных дел стран НАТО Энтони Блинкен встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Polskie Radio. 

«Настолько решительное заявление человека, который стоит во главе американской дипломатии, — это очень сильный сигнал, прежде всего, для канцлера Меркель, что Германии и Франции надо пойти на уступки в отношении «Северного потока — 2», —  уверен эксперт Камиль Зайончковский.

При этом аналитик обращает внимание на то, что если «Северный поток — 2» всё-таки будет достроен, а это вполне возможно, то он неизбежно бросит тень на трансатлантические отношения. «Это один из вопросов, где позиция США, Европейской комиссии и отдельных европейских стран расходится», — уверен Зайончковский.

Он также коснулся темы долгосрочной стратегии ЕС и США в отношении Китая. Несколько недель назад, по словам эксперта, было сложно говорить о каком-либо общем фронте против Китая. Однако после согласованных санкций дело обстоит совершенно иначе. Всё указывает на то, что это первая совместная акция западного альянса. «Байден и Блинкен хотят именно создать коалицию западных стран, основанную на определённых общих ценностях: многосторонности и значимости международных институтов и организаций», — объясняет он.

Польский аналитик отмечает, что были предприняты совместные действия, несмотря на все различия в подходах к Пекину. «Они имеют место, и на мой взгляд, они останутся, потому что США видят в Китае явного соперника в новом международном порядке. С другой стороны, европейцы говорят: «Да, конечно, мы это видим, но давайте тоже сотрудничать. Тем не менее пример санкций показывает, что западные государства могут говорить в один голос», — резюмирует в беседе с  Polskie Radio Зайончковский. 



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