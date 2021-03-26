Les Echos – «война нового типа» — Макрон заверил, что к лету ЕС выйдет в лидеры по производству вакцин

По итогам прошедшей видеоконференции глав государств и правительств ЕС французский президент Эммануэль Макрон заявил, что из-за продвижения своих вакцин Китаем и Россией европейцы столкнулись с «мировой войной нового типа», в которой должны нарастить собственные мощности, пишет Les Echos. Лидер Франции уточнил, что к концу лета Европа надеется стать «континентом, который выпустит самое большое количество доз в мире», чтобы нагнать отставание от других государств, в частности, США и Великобритании.



Reuters

В четверг вечером после завершения видеоконференции лидеры европейских государств и главы их правительств высоко оценили получасовые переговоры с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, пишет Les Echos. «Держась вместе, плечом к плечу, ЕС и США могут продемонстрировать, что демократии наилучшим образом защищают своих граждан, развивают чувство собственного достоинства и способствуют процветанию (государств. — ИноТВ)», — заявил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признал, что разговор с новым хозяином Овального кабинета не привёл к подробным обсуждениям, однако позволил почувствовать «доброжелательность». Как указывает издание, европейцы надеются заново выстроить партнёрские отношения с Америкой, которые ещё несколько месяцев назад, казалось, находились в агонии.

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон признал ошибки Евросоюза в борьбе с пандемией. По его словам, Брюссель «слишком медленно» реагирует на рост заболеваемости. Глава государства отдал должное эффективным экономическим мерам ЕС во время первой волны, однако признал, что в отношении вакцин европейцы «действовали не так быстро, как Соединённые Штаты», которые были «более амбициозны» и оказались правы. «Нам необходимо вернуть любовь к риску», — считает французский президент, говоря не только о будущих вакцинах, но и о развитии новых технологий.

Кроме того, Эммануэль Макрон предупредил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», имея в виду китайские и русские вакцины. Для того чтобы постоять за себя, ЕС необходимо стать самостоятельным в этой сфере. Как заверил глава Франции, Брюссель работает над решением этого кризиса, а Европа станет «к концу лета континентом, который выпустит самое большое количество доз в мире». Пока же «предстоящие недели будут тяжёлыми» из-за роста заражения коронавирусом во Франции, отметил французский президент.

Что касается напряжённости с Великобританией по поводу вакцины AstraZeneca, то в четверг среди европейских лидеров чувствовалось желание нормализовать обстановку, отмечает Les Echos. Марк Рютте и Ангела Меркель по отдельности высказались за принятие выгодного обеим сторонам решения, а не блокаду экспорта вакцин из Евросоюза. Согласно опубликованным вчера данным, ЕС отправил на экспорт 77 миллионов доз вакцины — больше, чем использовал для защиты своего населения (62 млн) с начала пандемии.