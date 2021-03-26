 

В Кировоградской области ГФС изъяла контрафактное топливо на сумму более $1 млн

26.03.2021, 21:04, Новости дня
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Сотрудники Государственной фискальной службы пресекли незаконное изготовление и сбыт топлива в Кировоградской области, сообщает 26 марта сайт ГФС.

В ходе проверки правоохранители обнаружили более 1100 тонн нефтепродуктов без соответствующей маркировки общей стоимостью в 34 млн гривен. Во время обысков оперативники изъяли более 857 тыс. л дизельного топлива, 349 тыс. л бензина различных марок и более 138 тыс. растворителей. Документов, необходимых для изготовления и последующей реализации продукции, они не обнаружили. Разрешение на проведение обысков на территории нефтебазы и АЗС предоставил суд.

Сбывать контрафакт, по информации ГФС, планировали через подконтрольную АЗС на территории области по ценам значительно ниже рыночных.

“Продолжаем борьбу с “теневой экономикой”. Из-за существования нелегального бизнеса государственный бюджет недополучает средства, которые идут на зарплаты врачам, учителям, на субсидии и так далее. Бизнес должен работать в интересах граждан Украины и укреплять экономическую безопасность государства, а не работать “по-черному”, – заявил глава ГФС Вадим Мельник.

Следственные действия по делу ГФС проводит совместно с представителями Управления стратегических расследований в Кировоградской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и областного управления СБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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