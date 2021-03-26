Зеленский ведет консультации с лидерами “Нормандской четверки” из-за гибели украинских военных – Арестович

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран нормандского формата из-за обстрела, в результате которого сегодня погибли четверо украинских военных.

Об этом в эфире канала “Украина 24” рассказал спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

“Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли столько наших военнослужащих”, – сказал он после экстренного внутреннего совещания украинской делегации в ТКГ.

Арестович заявил, что украинская делегация направила соответствующую ноту ОБСЕ и инициирует внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, посвященное сегодняшнему обострению. Ожидается, что заседание состоится 27 марта.

Он подчеркнул, что “единственным условием эффективных переговоров является полное соблюдение сторонами режима прекращения огня”.

“Без этого мы не видим перспективы, любые переговоры и попытки обвинить украинскую сторону на фоне гибели наших военных мы считаем циничными. И мы будем добиваться на всех уровнях режима прекращения огня, нас поддерживает руководство государств-партнеров и международных организаций”, – сказал Арестович.

“Мы напоминаем всем любителям пострелять, что Вооруженные силы Украины в соответствии с пунктом Е дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые были приняты 22 июля 2020 года, оставляет за собой право открывать огонь в ответ так, как он был открыт сегодня, когда не сработал координационный механизм. Девять раз украинская сторона обращалась о прекращении огня, но не сработало. После этого был открыт огонь. И так будет и дальше”, – добавил он.

Сегодня примерно в 14.00 в районе поселка Шумы Донецкой области в результате обстрела со стороны оккупантов погибли четверо украинских военных, двое получили ранения. Украинская делегация в ТКГ собралась на экстренное заседание.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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