 

“Укрзалізниця” назначила восемь спецрейсов из двух областей “красной” зоны

26.03.2021, 21:04, Новости дня
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“Укрзалізниця” назначила восемь спецрейсов с 27 марта из  из Черновицкой и Закарпатской областей, которые отнесены к “красной” зоне карантина. Об этом 26 марта сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По его словам, рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА к Мининфраструктуры и Минздраву для безопасного вывоза пассажиров, которым важно добраться или покинуть указанные “красные” зоны.

Криклий отметил, что в/из Черновицкой области назначены такие рейсы:

№7/8 Киев–Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);
№136/135 Одесса–Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно 27 марта, 1 и 3 апреля);
№117/118 Киев–Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно – 28 марта, 1 и 4 апреля).

Рейсы в/из Закарпатской области:

№357/358 Киев–Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);
№13/14 Киев–Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);
№81/82 Киев–Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);
№45/46 Ужгород–Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно – 3 и 4 апреля);
№4/3 Запорожье–Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно – 29 марта, 3 и 5 апреля).

Криклий отметил, что продажу билетов на рейсы откроют с 21.00 26 марта. Пассажиры, которые уже купили билеты на указанные рейсы, смогут воспользоваться ними без необходимости обмена.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,61 млн случаев коронавирусной инфекции (18 132 – за последние сутки), скончался 31 461 пациент с COVID-19, выздоровело более 1,29 млн человек.

По информации Министерствa здравоохранения Украины 26 марта, в “красной” зоне находится Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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