 

Семь газсбытов выставили в апреле цену на газ для населения ниже 6,99 грн за 1 м³

26.03.2021, 21:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На 18:00 26 марта семь газоснабжающих компаний установили в апреле цену на газ для населения ниже 6,99 грн за 1 м³. Об этом пишет специализированное издание “ГазПравда”.

Стоимость 1 м³ газа варьируется от 6,75 грн до 8,85 грн в зависимости от поставщика.

Самую низкую цену в апреле для населения установили компании “ЕРУ Людям” и “ЕРУ Трейдінг” – 6,75 грн за 1 м³ газа. На 11 копеек выше цена у компаний “Галнафтогаз” и ГК “Нафтогаз України”. На 13 копеек дороже в компании “Евода Трейд”, на 15 копеек – в “Газпромпостач”. Компания “Волиньелектрозбут” установила цену в апреле на уровне 6,97 грн за 1 м³ газа.

Кроме этого, 24 поставщика установили цену газа для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³.

Газсбыты должны опубликовать стоимость газа за пять дней до начала нового месяца, если цена газа на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. В решении говорилось, что предельная цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием “Стоп тарифный геноцид”.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрия Витренко говорил, что цена на газ для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после окончания отопительного сезона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Гарибашвили премьером

06.12 / Фабрика под Киевом делала новогодние игрушки с логотипом армии России. Руководство говорит, не смогли за шесть лет отказаться от сотрудничества с РФ

23.07 / Британия и ЕС не смогли договориться о базовых принципах отношений

17.02 / Как и для населения. Кабмин ограничил цену на газ для религиозных организаций

03.09 / ФБР расследует инцидент с замеченным на высоте 900 метров мужчиной с реактивным ранцем

25.06 / Генсек ООН назвал свои ожидания по срокам саммита «пятерки» СБ

11.07 / Трамп во Флориде: в фокусе проблема наркотрафика и Венесуэлы

13.02 / Радуцкий предложил вне очереди вакцинировать журналистов от коронавируса для популяризации кампании

31.07 / Полиция продолжает искать полтавского угонщика, но “не в такой масштабной фазе”

01.02 / “Наличие пропаганды”. В Госкомтелерадио Украины объяснили запрет на ввоз ряда книг, в том числе Акунина и Булгакова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска