Семь газсбытов выставили в апреле цену на газ для населения ниже 6,99 грн за 1 м³

На 18:00 26 марта семь газоснабжающих компаний установили в апреле цену на газ для населения ниже 6,99 грн за 1 м³. Об этом пишет специализированное издание “ГазПравда”.

Стоимость 1 м³ газа варьируется от 6,75 грн до 8,85 грн в зависимости от поставщика.

Самую низкую цену в апреле для населения установили компании “ЕРУ Людям” и “ЕРУ Трейдінг” – 6,75 грн за 1 м³ газа. На 11 копеек выше цена у компаний “Галнафтогаз” и ГК “Нафтогаз України”. На 13 копеек дороже в компании “Евода Трейд”, на 15 копеек – в “Газпромпостач”. Компания “Волиньелектрозбут” установила цену в апреле на уровне 6,97 грн за 1 м³ газа.

Кроме этого, 24 поставщика установили цену газа для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³.

Газсбыты должны опубликовать стоимость газа за пять дней до начала нового месяца, если цена газа на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. В решении говорилось, что предельная цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием “Стоп тарифный геноцид”.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрия Витренко говорил, что цена на газ для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после окончания отопительного сезона.

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