Инфекционист назвал основные противопоказания к вакцинации от COVID

Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: аллергические реакции, острые инфекционные заболевания, беременность или кормление грудью и возраст до 18 лет, сообщил радиостанции «Вести FM» главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По словам инфекциониста, фактически абсолютное большинство людей могут не волноваться о том, что вакцины им противопоказаны, и прививаться.

«Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, такие как анафилактический шок и такой же выраженности аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, но это временные противопоказания, когда острое инфекционное заболевание проходит или ремиссия хронического заболевания наступает, то человек может привиться; беременность и период кормления грудью, поскольку не было проведено испытаний и возраст до 18 лет. Это весь перечень противопоказаний», – цитирует ТАСС Чуланова.

За минувшие сутки в РФ выявлено 9167 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания.