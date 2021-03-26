В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

На данный момент в Пермском крае существует 24 театра, из которых три – краевые, 10 – муниципальные, 11 – негосударственные. При этом один из них – Театр юного зрителя в Кунгуре был сформирован на базе любительской театральной труппы только в прошлом году. В учреждениях трудятся 1,4 тыс. человек, в числе которых – 134 заслуженных и три народных артиста России, сообщается на сайте министерства культуры региона.

«Театры Пермского края можно справедливо назвать визитной карточкой региона. Их уникальные постановки и великолепные спектакли пользуются успехом не только у жителей Прикамья, но и у зрителей со всей страны и мира. На отдельные театральные премьеры гости края приезжают целыми туристическими группами, а билеты на них раскупаются за считанные часы. Такое всеобщее признание накладывает на нас большую ответственность. Мы должны поддерживать наши учреждения, развивать театральную инфраструктуру – вкладываться в ремонт, реконструкцию, строительство, а также подготовку новых спектаклей», – сказал Махонин.

Руководитель региона добавил, что большое значение в вопросе модернизации театров имеет нацпроект «Культура», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Он направлен на повышение посещаемости театральных постановок за счет подготовки высококачественных спектаклей и создания комфортных и безопасных условий для зрителей.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский сообщил, что в период с 2021 по 2024 годы запланированы работы по ремонту фасада и малой сцены Пермского академического Театра-Театра, реставрация фасада и строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета. Преобразования коснутся и муниципальных театров – в Чайковском театре драмы и комедии в 2022 году завершится капитальный ремонт, а в Пермском театре юного зрителя за счет нацпроекта в ближайшие три года будет выполнена модернизация, а на средства спонсора – построена малая сцена.

Махонин обратил внимание на то, что большую часть финансирования ремонтных и строительных работ составляют федеральные отчисления. «В Прикамье работают талантливые театральные коллективы, в поддержку и развитие которых готовы вкладываться не только региональные власти. Все понимают высокое значение театров Пермского края. Об этом говорят многочисленные награды, и, в частности, 48 «золотых масок». Это позволяет краю продвигать на уровне федерации идею о необходимости модернизации объектов культуры в Прикамье. Например, новая сцена театра оперы и балета, как и здание Художественной галереи будут построены за счет федеральных денег и затрат частных инвесторов. Мы открыто лоббируем интересы наших театров и зрителей, потому что хотим создать для них лучшие условия для творчества», – указал он.

Не остаются без внимания и театры малых городов с численностью населения до 300 тыс. человек. В этих муниципальных учреждениях в текущем году в рамках федерального проекта «Культура малой родины» будет направлено 9,1 млн рублей на укрепление материально-технической базы театров и еще 4,8 млн рублей – на развитие детских и кукольных театров. При этом Лысьвенский театр драмы имени Савина выдвинут на премию правительства РФ имени Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Она присуждается в целях поощрения творческих работников театров и театральных организаций страны, и вручается не более трем учреждениям страны в год.

В 2019 году число зрителей в театрах Прикамья превысило 893,4 тыс., а за год пандемии уникальные трансляции пермских спектаклей собрали более 5,6 млн просмотров в интернете.

В заключение глава региона Дмитрий Махонин поздравил представителей отрасли с наступающими днем работника культуры и Всемирным Днем театра. Губернатор отметил, что одним из лучших подарков для них наверняка стало решение регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции увеличить с 1 апреля до 75% вместительность зрительных залов в Пермском крае. «Это позволит еще большему числу зрителей приобщаться к лучшим премьерам и уникальным постановкам театров Прикамья», – заключил Махонин.