Реставратор раскрыла методы восстановления поврежденной вандалом картины Репина

При реставрации поврежденного вандалом полотна Ильи Репина «Иван Грозный» откажутся от традиционных методов, чтобы избежать давления на поверхность живописи, планируем работать гелями по специальной методике, сообщила реставратор Александра Орловская.

«Мы сейчас приступаем к этапу утоньшения лакового покрытия. На нашей картине очень толстый слой пожелтевшего лакового покрытия. В нашей исследовательской лаборатории мы сделали пробу-шлиф и понимаем, что толщина лакового слоя на картине существенно превышает толщину красочного слоя. Следственно, мы сейчас приступаем к этому процессу и надеемся, что мы приблизимся к авторскому колориту», – цитирует РИА «Новости» Орловскую.

Поскольку работа с картиной Репина на каждой стадии ставит достаточно сложные задачи, реставраторы, по словам специалиста, планируют отказаться от традиционных методов на этом этапе.

«Мы понимаем, что будем работать с потенциально хрупким красочным слоем, и решили, что не будем использовать растворы и традиционный метод работы ватными тампонами, чтобы избежать давления на поверхность живописи. Мы планируем работать гелями по специальной методике с использованием чередования нетканых и бумажных материалов», – уточнила Орловская.

Ранее Орловская рассказала, что поврежденной картине вернут колорит, приближенный к авторскому, благодаря утоньшению лакового слоя.

В 2018 году 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно Репина, и повредил его. Он объяснял свой поступок тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной. Подпорин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Ради реставрации картины Репина инженеры в Росс ии совершили «революцию».