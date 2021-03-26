В Москве мужчина скончался во время полового акта

В Москве мужчина по имени Анатолий умер во время секса со своей партнёршей. Ему было 60 лет.

Известно, что к нему приехала знакомая из Подмосковья, с которой они придались любви ночью. Увидев, что мужчина не подаёт признаков жизни, женщина начала кричать и звать на помощь. Вскоре соседи вызвали врачей и полицейских. По предварительным данным, во время полового акта у мужчины оторвался тромб, сообщает Vse42.ru.