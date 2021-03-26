Анатолий Вассерман объяснил странное поведение Байдена при общении с прессой

Состоявшаяся накануне пресс-конференция Джо Байдена показала проблемы американского президента. Российский политолог Анатолий Вассерман объяснил странное поведение как журналистов, так и нового хозяина Белого дома его состоянием здоровья.

Новоизбранный президент США провел первую в своей карьере пресс-конференцию. В ее ходе он ответил на вопросы журналистов, получивших для этого аккредитацию. Несмотря на ожидания многих зрителей трансляции, Джо Байден не ответил на целый ряд самых актуальных на данный момент вопросов. Их, как оказалось, американскому лидеру попросту никто не задавал.

Ситуацию объяснил российский публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. Он уверен, что у Байдена есть проблемы со здоровьем, связанные с его солидным возрастом. Именно этот факт стал причиной ограничений, которые власти страны, претендующей на звание самой демократичной, ввели для журналистов, присутствующих в зале.

По информации Вассермана, репортеры позже признавались в том, что любые резкие вопросы к Байдену блокировались заранее. Так, среди запретных тем были деятельность сына президента и обвинения в сексуальных домогательствах самого лидера страны. Нельзя было вспоминать и его оговорки и ошибки во время избирательной компании.

При этом и сама пресс-конференция продлилась немногим более часа, за это время никаких действительно важных тем затронуто не было. Такой формат мог быть вызван возможной деменцией Джо Байдена, о которой в Сети говорят уже очень давно. Из-за заболевания окружение президента старается ограничить его от репортеров, чтобы он снова не сказал какой-нибудь ляп.

Источник: inforeactor.ru