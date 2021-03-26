 

Петербургские хирурги полностью воссоздали пациенту нос, откушенный лошадью

26.03.2021, 20:40, Разное
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Сразу после случившегося врачи пытались пришить нос пациенту, но сразу сказали, что он вряд ли приживется, поскольку он практически полностью ампутирован, плюс на него попала микрофлора животного, сообщает агентство «Петербургский дневник».

Алексей Макаров предложил провести пластическую реконструкцию органа. По его словам, для РФ это редкая и уникальная операция, и в его практики после таких вмешательств восстановленный нос выглядел очень неестественно, а имплантированные ткани — как чужеродные заплатки. Доктор поставил перед собой цель восстановить нос таким образом, чтобы его нельзя было отличить от настоящего.

Поскольку реконструкция должна проводиться на чистой ране, врачу и пациенту пришлось ждать месяц, пока не пройдет воспаление. На первом этапе специалисты взяли так называемый «индийский лоскут» со лба вместе с волосами. После лошадиного укуса были полностью утрачены хрящи и внутренняя выстилка носа, это все надо было создавать с нуля.

После того, как лоскут прижился, Макаров приступил к эстетической части операции: сформировал кончик носа, имплантировав из ушной раковины хрящевой каркас. На финальном этапе специалист провел отсечение этого лоскута и формирование кончика носа.

Стоимость подобной операции в РФ составляет не менее 1 миллиона рублей, но пациенту ее провели за счет бюджетных средств как восстановительную после травмы. В ближайшее время пострадавшему предстоит длительное наблюдение, коррекция и лазерная шлифовка. Однако Алексей Макаров уверен: его пациент обретет нормальное лицо и ничем не будет привлекать внимание окружающих. 



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